

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - “Piena solidarietà alla giornalista de 'Il Giornale' Giulia Sorrentino, insultata e allontanata dal corteo pro-Pal di Milano. Un gesto grave, l'ennesimo da parte di questi sedicenti pacifisti, da condannare con fermezza. La libertà di stampa e di informazione è un pilastro della democrazia e non può essere messa a tacere con intimidazioni, insulti, violenze”. Lo afferma Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e segretario regionale della Lombardia.

