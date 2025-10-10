

Tel Aviv, 10 ott. (Adnkronos) - L'accordo sugli ostaggi ha rafforzato la posizione del primo ministro Benjamin Netanyahu e del Likud nell'elettorato israeliano, che, in caso di elezioni, guadagnerebbero tre seggi, mentre altri partiti della coalizione soffrono a causa della loro opposizione all'accordo. Lo rivela un sondaggio di Maariv, secondo cui anche il partito Blocco del Cambiamento di Naftali Bennet perderebbe seggi, con solo 19 parlamentari nella Knesset e tre seggi in meno rispetto all'ultima elezione. Al contrario, il partito Yesh Atid guadagnerebbe tre seggi principalmente grazie al sostegno di Yair Lapid all'accordo.

Il sondaggio Maariv ha anche rivelato che quasi la metà degli israeliani (49%) vorrebbe elezioni una volta completato l'accordo sugli ostaggi, con il 39% che si dichiara contrario e il 13% che non ha un'opinione in merito.

