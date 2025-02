Ramallah, 11 feb. (Adnkronos) - Le forze israeliane hanno fatto saltare in aria un'altra abitazione palestinese nel campo profughi assediato di Jenin, in Cisgiordania. I media locali palestinesi hanno riferito che la casa a due piani apparteneva alla famiglia di un combattente palestinese ucciso a luglio dalle Idf.

Nelle tre settimane successive all'entrata in vigore del cessate il fuoco a Gaza, l'esercito israeliano ha fatto esplodere o incendiato decine di case nella Cisgiordania settentrionale.