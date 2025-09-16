

Damasco, 16 set. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri siriano ha annunciato che sta lavorando a un "accordo di sicurezza" con Israele. "Gli Stati Uniti, in consultazione con il governo siriano, lavoreranno per raggiungere intese di sicurezza con Israele per quanto riguarda la Siria meridionale, che affronteranno le legittime preoccupazioni di sicurezza sia della Siria che di Israele, affermando al contempo la sovranità e l'integrità territoriale della Siria. La Giordania sosterrà questo sforzo, anche attraverso incontri congiunti", si legge nel testo - pubblicato dalla Siria e concordato con Giordania e Stati Uniti - della "roadmap per la risoluzione della crisi nella provincia di As-Suwayda e la stabilizzazione del sud".

