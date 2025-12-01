

Roma, 1 dic (Adnkronos) - "Condanniamo con forza le violenze in Cisgiordania da parte di estremisti israeliani legati al movimento di coloni ai danni della popolazione palestinese che hanno coinvolto recentemente anche tre attivisti italiani". Lo dice 'Sinistra per Israele - Due Popoli, Due Stati' in una nota pubblicata anche sui social a proposito delle violenze dei coloni ai danni di tre attivisti italiani in Cisgiordania.

"Chiediamo che il governo italiano spinga affinché i violenti di quel movimento siano sanzionati secondo la legge israeliana. Violenza e squadrismo ai danni dei civili palestinesi in Cisgiordania sono inaccettabili e devono finire e l’immobilismo del governo israeliano su questo fronte è scandaloso", aggiunge Sinistra per Israele.



