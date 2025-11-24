

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Anche in Italia si sono espansi a macchia d'olio episodi di antisemitismo e di odio antiebraico, inoculando nelle vene della società tossine e veleni che inquinano e ammorbano la convivenza civile, così come nel mondo universitario e culturale si sono diffuse forme di boicottaggio che alimentano pregiudizi e pratiche di intolleranza e di violenza. È tempo che vi sia una forte azione di contrasto a ogni forma di antisemitismo e di pregiudizio antiebraico. Va in questa direzione il disegno di legge presentato dal senatore Delrio che 'Sinistra per Israele-due popoli-due Stati' si augura venga rapidamente esaminato e approvato". Così in un comunicato di Sinistra per Israele-due popoli-due Stati.

