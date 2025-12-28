

Gaza, 28 dic. (Adnkronos) - Secondo il Palestinian Journalists Syndicate, dall'inizio della guerra a Gaza nell'ottobre 2023, Israele ha ucciso almeno 706 familiari di giornalisti palestinesi. Secondo il sindacato, le forze israeliane stanno colpendo sistematicamente le famiglie dei giornalisti nell'ambito di quella che ha definito una guerra volta a mettere a tacere la stampa palestinese.

Il rapporto afferma che gli attacchi rappresentano una strategia deliberata e che le vittime non accidentali e causate dalla guerra. La violenza israeliana contro i giornalisti si è "evoluta fino ad assumere una dimensione più pericolosa e brutale, rappresentata dal prendere di mira le famiglie e i parenti dei giornalisti, in un chiaro tentativo di trasformare il lavoro giornalistico in un peso esistenziale di cui figli, mogli, padri e madri pagano il prezzo", ha affermato il sindacato.

Muhammad al-Lahham, presidente del Comitato per le libertà del sindacato, ha affermato che la serie di attacchi dal 2023 al 2025 mette in luce l'intenzione di Israele di reprimere il giornalismo indipendente a Gaza. Prendere di mira le famiglie dei giornalisti, ha affermato, "rivela che l'occupazione israeliana sta conducendo una guerra totale contro la verità, senza fare distinzione tra la telecamera e il bambino, né tra la penna e la casa". "Il sangue delle famiglie dei giornalisti rimarrà una testimonianza vivente del crimine di aver cercato di mettere a tacere la voce palestinese", ha aggiunto al-Lahham.

