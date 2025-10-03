Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Salvini come ministro dei Trasporti blocca l'Italia ogni giorno con treni fermi, ritardi ed incidenti. Tra lui e chi decide di scioperare c'è però una differenza sostanziale: mentre i lavoratori rinunciano a una giornata dei loro stipendi, Salvini utilizza il suo compenso esclusivamente per fare campagna elettorale e insultare i cittadini che manifestano per la pace". Così il deputato Pd Marco Simiani, capogruppo in commissione Ambiente di Montecitorio.
Mo: Simiani (Pd), 'Salvini blocca paese ogni giorno ma senza rinunciare a stipendio'
3 ottobre, 2025 • 12:34
