Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "Bentornato Marco, siamo fieri di te. Ora liberi subito anche tutti gli altri attivisti e attiviste della Flotilla". Lo scrive sui social Francesco Silvestri di M5S postando una foto con Marco Croatti a Fiumicino.
Mo: Silvestri, 'bentornato Croatti, liberi subito anche altri attivisti'
3 ottobre, 2025 • 13:45
