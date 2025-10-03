

Roma, 3 ott. (Adnkronos) - "L’osceno spettacolo di Ben Gvir dove sono in cella i cittadini italiani della Flotilla è una grottesca vergogna, un insulto ai diritti umani e uno schiaffo all’Italia, intollerabile. Il governo si faccia sentire se ha una voce, convochi ambasciatore, rimpatri i nostri cittadini". Lo scrive sui social il senatore Pd, Filippo Sensi.

