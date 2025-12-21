

Washington, 21 dic. (Adnkronos/Afp) - L'influente senatore americano repubblicano Lindsey Graham, in occasione di un incontro a Gerusalemme con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha accusato Hamas e il movimento libanese Hezbollah di riarmarsi. "La mia impressione è che Hamas non stia disarmando, ma si stia riarmando. La mia impressione è che a Gaza stiano cercando di consolidare il loro potere, non di abbandonarlo. È anche mia impressione che Hezbollah stia cercando di fabbricare più armi", ha aggiunto. "Non è un risultato accettabile", ha aggiunto.

Dopo due anni di guerra sanguinosa e devastante nella Striscia di Gaza, da ottobre è in vigore una fragile tregua nel territorio palestinese tra Israele e Hamas, anche se entrambe le parti si accusano reciprocamente di violare il cessate il fuoco. Anche tra Israele e Hezbollah è entrata in vigore una tregua nel novembre 2024, dopo due mesi di guerra aperta. Ma Israele continua a condurre attacchi sul territorio libanese, dichiarando di prendere di mira il movimento islamista. "In entrambi i casi hai ragione", ha risposto il primo ministro, salutando nel senatore "un grande amico di Israele e un grande amico personale".

