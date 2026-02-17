Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Meglio essere osservatori che meri spettatori". Così la deputata di Noi moderati Martina Semenzato, intervenendo alla Camera sulle comunicazioni del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul Board of Peace.
Mo: Semenzato (Nm), 'meglio osservatori che spettatori'
17 febbraio, 2026 • 13:23
