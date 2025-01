Ramallah, 15 gen. (Adnkronos) - Sei persone sono state uccise in un attacco aereo nella zona di Jenin, in Cisgiordania, e diverse sono rimaste ferite. Lo ha reso noto il ministero della Salute della Cisgiordania. Si tratta del primo attacco israeliano a Jenin da quando l'Autorità Nazionale Palestinese ha avviato una repressione dei militanti in Cisgiordania il mese scorso.