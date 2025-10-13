

Roma, 13 ott, (Adnkronos) - “A seguito delle recenti dichiarazioni della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Maria Eugenia Roccella, che hanno suscitato un ampio dibattito mediatico e politico, ho chiesto alla presidente della commissione Antidiscriminazioni, la senatrice Liliana Segre, di voler convocare con urgenza in audizione la ministra al fine di consentirle di spiegare l’effettivo intento e il contenuto delle sue parole”. Così il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Scurria, capogruppo nella commissione per il contrasto a fenomeni di intolleranza, razzismo e antisemitismo.

