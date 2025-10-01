

Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Ci sono diverse imbarcazioni che stanno bloccando la nostra strada a poche miglia da noi. Probabilmente israeliane da lì inizierà l'intercettazione. Restate connessi, ci stanno per fermare". Lo dice Benedetta Scuderi, europarlamentare Avs, a bordo della Flotilla in un video su Instagram.

