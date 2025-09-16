

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "Ieri Israele ha avviato il piano finale di occupazione totale della Striscia di Gaza, invadendo via terra con i carri armati Gaza City. Raid per tutta la notte hanno ucciso decine di persone, è stata una delle notti più violente e drammatiche. Ormai quelle di Israele non sono più intenzioni, ma fatti: vuole annettere la Striscia di Gaza tramite un genocidio e una pulizia etnica”. Così l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi, a bordo della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, in un video pubblicato sui social.

“L’Onu – continua Scuderi - ha dichiarato che più di 600mila persone rischiano di morire di fame entro la fine del mese e che quello in corso a Gaza è un genocidio. Ma i governi, compreso il nostro, continuano a non fare assolutamente niente per fermarlo. L’Ue ha detto che soltanto domani inizierà a pubblicare le possibili misure su Israele, mentre il genocidio è già in corso da tempo. In tutto questo, però, Israele risponde che le Nazioni Unite mentono e che non c’è nessun genocidio. Noi siamo in mare per cercare di mettere pressione sui nostri governi, che non fanno niente per fermare Israele. E allora, a questi stessi governi, chiediamo: voi da che parte volete stare?”, conclude.

