

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Anche alla luce del secondo attacco che la Global Sumud Flotilla ha subito in Tunisia, si va sicuramente avanti. Ma lo ribadisco, è necessario che vengano avviate investigazioni serie a livello internazionale su quanto accaduto in questi giorni. Le ipotesi degli incidenti o delle autocombustioni non appaiono assolutamente credibili, perché dal materiale video a disposizione si vede in modo chiaro che gli attacchi arrivano dall'alto", così l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi in collegamento con L'Aria che tira dalla Sicilia, da dove è in partenza con la Global Sumud Flotilla.

"A Gaza - ha aggiunto Scuderi - non entrano aiuti umanitari e questa è una violazione del diritto internazionale. Come affermato anche dall'Onu, è in corso una vera e propria carestia. Una carestia permanente, provocata dall'azione del governo israeliano. In questo scenario, la società civile sta intervenendo perché i governi nazionali non lo fanno in modo incisivo".

