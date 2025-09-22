

Roma, 22 set. (Adnkronos) - “Lavoratori e lavoratrici, studenti, intere comunità oggi si sono fermate per Gaza, per gridare 'non in nostro nome': questo è il popolo italiano che prende posizione mentre i nostri governi guardano altrove. Quello che sta succedendo in tutte le piazze d’Italia è incredibile”, così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi dalla Global Sumud Flotilla.

“Dispiace sicuramente per alcuni episodi di violenza, che vanno sempre condannati. Ma i pochi gesti violenti di alcuni gruppi isolati non possono risuonare più delle molte azioni pacifiche di migliaia di persone che mandano un messaggio chiarissimo al nostro governo: non si può restare in silenzio davanti a un genocidio”, aggiunge.

