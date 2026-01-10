

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Piena solidarietà alla giornalista Giulia Sorrentino per le offese e le intimidazioni subite durante il corteo a Milano. Ogni attacco alla libertà di stampa è un attacco al diritto di tutti a essere informati e al principio stesso di democrazia". Lo afferma la senatrice di Forza Italia Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato.

"È doveroso inoltre ricordare -aggiunge- che chi sostiene o giustifica Hamas non sostiene la causa del popolo palestinese e non ne promuove la libertà. Hamas è un’organizzazione terroristica e come tale non rappresenta né tutela le aspirazioni di pace, dignità e autodeterminazione del popolo palestinese. Il terrorismo, da qualunque parte provenga, non fa mai il bene di chi dice di voler difendere. Esso non fa mai rima con libertà ma nella storia è sempre e soltanto un ostacolo alla convivenza civile e a qualsiasi prospettiva di pace. Dunque -conclude Craxi- vicinanza umana e politica a Giulia Sorrentino e a tutto Il Giornale, certa che neanche questo ennesimo episodio di intolleranza li farà mai desistere dal compiere il loro lavoro”.

