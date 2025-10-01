

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "In questo momento siamo circa a 100 miglia da Gaza, di questo passo domani pomeriggio potremmo essere a Gaza. Ma ora dalla testa della Flottiglia si vedono le navi militari israeliane, quindi è molto probabile un intercetto a breve, questione di ore. E sarà un atto di pirateria". Così il parlamentare Pd Arturo Scotto, intervenendo a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1.

"Ho letto dichiarazioni di oggi di Giorgia Meloni e ho notato che invece che parlare di lavoro e pensioni ha preso di mira la Flottiglia, dicendo che noi rischiamo di far saltare il piano di pace. Alla premier vorrei chiedere: se la diplomazia avesse fatto il suo lavoro non saremmo qui. E le vorrei chiedere se ritiene che il blocco navale sia legale oppure no, visto che non lo ha mai detto", conclude.

