

Roma, 10 set. (Adnkronos) - "Siamo al secondo drone che attacca la Global Sumud Flotilla in 24 ore. E le imbarcazioni non sono ancora uscite dai porti. Inutile spiegare che lo scopo è fermare la missione umanitaria. Un fatto inaudito che deve spingere i Governi a sostenere chi si mette in mare per Gaza”. Così il deputato del Pd Arturo Scotto, in procinto di partire dalla Sicilia con la Global Sumud Flotilla.

