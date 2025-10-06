

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Ci sono delle cose che prima o poi devono uscire, su cui chiediamo sia fatta luce. A me ha colpito che nessuno del nostro governo abbia chiesto" spiegazioni "all’indomani dell’attacco dei droni a 600 miglia da Gaza, quindi molto più vicini alla Sicilia", per capire da dove questi "siano partiti. Non potevano partire da Israele, che era troppo distante e allora l’idea che mi sono fatto è che possano averlo fatto da qualche paese dell’Ue". Così il deputato dem Arturo Scotto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1.

"Noi sappiamo che alcuni dei sorvoli dei droni nei giorni precedenti ad Augusta sono partiti dalla base di Sigonella, si trattava di droni spia che non hanno fatto nulla ed erano israeliani e americani. Bisogna capire se in quel frangente sono partiti da altri paesi dell’Unione europea". "Non credo l’America avesse molto in simpatia la Flotilla", conclude.

