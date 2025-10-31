

Ramallah, 31 ott. (Adnkronos) - Un palestinese di 15 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco negli scontri con le truppe durante un raid delle Idf nel villaggio di Silwad, vicino a Ramallah, in Cisgiordania, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese.

L'agenzia di notizie ufficiale dell'Autorità Palestinese, Wafa, afferma che durante gli scontri le truppe israeliane hanno utilizzato munizioni, gas lacrimogeni e granate assordanti. Fonti locali anonime hanno dichiarato all'agenzia che le Idf hanno bloccato un'ambulanza che cercava di raggiungere Hamed per molti minuti, mentre il ragazzo perdeva sangue. L'adolscente è stato dichiarato morto in un ospedale vicino.

Intanto, secondo quanto riportato dai media palestinesi, coloni israeliani hanno attaccato il villaggio di Beit Lid, a est di Tulkarem, in Cisgiordania, lanciando pietre contro i veicoli di passaggio fuori città e dando fuoco a un trattore e a un altro veicolo. Secondo il sito di notizie Maan, le truppe israeliane sono arrivate sul posto ma non hanno arrestato nessuno dei coloni, scontrandosi invece con i palestinesi che cercavano di proteggere il loro villaggio dall'attacco.

