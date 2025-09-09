Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Unione europea e i governi tutelino la missione umanitaria". Così Elly Schlein sui social postando il video di quanto accaduto ad una delle barche della missione.
**Mo: Schlein, 'solidarietà a Flotilla, Ue e governi tutelino missione'**
9 settembre, 2025 • 11:33
Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Solidarietà a Global Sumud Flotilla: l’Unione europea e i governi tutelino la missione umanitaria". Così Elly Schlein sui social postando il video di quanto accaduto ad una delle barche della missione.