Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Rispetto alla presa in giro di questi giorni, voglio dire che lo Stato di Palestina si riconosce o non si riconosce. Non esiste un riconoscimento condizionato". Così Elly Schlein alla Camera.
**Mo: Schlein, 'riconoscimento 'condizionato' Palestina è presa in giro'**
2 ottobre, 2025 • 10:38
Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Rispetto alla presa in giro di questi giorni, voglio dire che lo Stato di Palestina si riconosce o non si riconosce. Non esiste un riconoscimento condizionato". Così Elly Schlein alla Camera.