Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza ma mentre noi condanniamo sempre, stiamo ancora aspettando che Meloni condanni i crimini di Netanayhu a Gaza e in Cisgiordania". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.
**Mo: Schlein, 'Pd sempre condannato violenza, Meloni lo faccia su crimini Netanyahu'**
23 settembre, 2025 • 09:44
Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza ma mentre noi condanniamo sempre, stiamo ancora aspettando che Meloni condanni i crimini di Netanayhu a Gaza e in Cisgiordania". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.