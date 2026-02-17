

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Tajani lei dice che non ci sono alternative. Ma allora perchè l'Italia è l'unica osservatrice? L'alternativa era dire di no e tenere la schiena dritta come hanno fatto gli altri Paesi europei". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.

