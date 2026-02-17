Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Quando serviva per attaccare i giudici, Giorgia Meloni si sbracciava per dire che i bambini non dovrebbero mai essere sottratti alle famiglie salvo in casi estremi. Però quando Trump fa deportare bambini di 2 anni o usa bambini per stanare i propri genitori ed arrestarli, va tutto bene e non abbiamo niente da dire, vero?". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.
Mo: Schlein, 'Meloni attacca giudici su famiglia bosco, muta quando Trump deporta bambini'
17 febbraio, 2026 • 15:43
