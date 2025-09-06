

Roma, 6 set (Adnkronos) - "Le istituzioni tutte, anche il governo, devono tutelare l'incolumintà della Global flotilla, per questo ho scritto una lettera alla Meloni, tanto più davanti alle inaccettabili minacce del governo israeliano che vanno rispedite al mittente. E' criminale non chi rispetta i diritti umani ma il blocco degli aiuti". Lo ha detto Elly Schlein al Forum Sbilanciamoci di Cernobbio.

