

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - La Segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, insieme al responsabile Esteri del PD Peppe Provenzano, la capogruppo Chiara Braga e Piero Fassino, ha incontrato Yossi Beilin già ministro israeliano e Samieh Al Abed, già ministro Anp, entrambi negoziatori per gli Accordi di Oslo, già auditi in precedenza dalla stessa Commissione Esteri alla camera, sulla situazione geopolitica in Medio Oriente. Si legge in una nota del Pd.

Nel corso dell’incontro, Schlein ha ribadito il sostegno del Partito Democratico alla soluzione “due popoli, due Stati”, unico orizzonte capace di garantire sicurezza e diritti sia al popolo israeliano che a quello palestinese. Ha inoltre sottolineato l’importanza del trasformare la tregua in vera pace, compiendo tutti i passi necessari, a partire dall’assicurare il diritto all’autodeterminazione dei palestinesi e dal pieno riconoscimento dello Stato di Palestina.

Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione nella Striscia di Gaza, con la necessità di garantire l’afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, oggi ancora insufficienti rispetto ai bisogni della popolazione civile. È stata richiamata anche la necessità di porre fine alle occupazioni illegali in Cisgiordania e la crescente preoccupazione per le azioni dei coloni violenti, che rappresentano un serio fattore di destabilizzazione e una violazione dei diritti fondamentali. Schlein ha infine confermato l’impegno del Partito Democratico nel sostenere ogni sforzo politico e diplomatico volto alla de-escalation e alla tutela della popolazione civile , nella convinzione che solo un processo negoziato possa aprire la strada a una pace giusta e duratura. Senza che sui crimini commessi in questi anni possa esservi alcuna impunità.

