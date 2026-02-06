

Roma, 6 feb. (Adnkronos) - Elly Schlein ha definito "inaccettabile" il post dei Giovani democratici di Bergamo, citato da diversi interventi in Direzione, su 'maiali meglio dei sionisti'. Post che, puntualizza la segretaria nella replica in Direzione, "è stato rimosso e ci sono state scuse da parte loro".

