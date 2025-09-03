

Roma, 3 set. (Adnkronos) - L'obiettivo della missione Flotilla è "rompere il blocco umanitario illegale, quello che avrebbero dovuto fare i governi. Oggi ho scritto una lettera a Giorgia Meloni per informarla che, tra le migliaia di attivisti, ci saranno anche Corrado e Scotto a rappresentare tutto il Pd, e per chiederle di tenerci informati su quali azioni il governo intende fare per garantire la tutela e la sicurezza dell'equipaggio". Lo ha detto Elly Schlein in una diretta Instagram collegata con gli esponenti dem Arturo Scotto e Annalisa Corrado a Catania per imbarcarsi sulla Global Sumud Flotilla.

"Questa missione pacifica, non violenta, si muove nel pieno solco del diritto internazionale umanitario. Vi ringraziamo - ha detto la segretaria del Pd - e vi staremo accanto perché sappiamo che l'attenzione può assicurare il successo della missione, saremo una giusta scorta collettiva della nave Flotilla. C'è bisogno di tenere attenzione alta e i fari accesi".

Corrado spiega che i parlamentari italiani si sono messi a disposizione "dei volontari" e, sottolineiamo, "noi vogliamo respingere l'odioso tentativo di farci passare per antisemiti da parte di chi ha la fiamma nel simbolo, da quale pulpito...". Quindi Scotto ha ricordato come Gaza sia "oggi l'epicentro della barbarie. L'obiettivo di questa grande mobilitazione dal basso è quello di portare aiuti a Gaza e rompere l'assedio in maniera non violenta. Ha fatto bene Elly a scrivere a Meloni perché gli attivisti siano protetti. E noi che siamo lì insieme a colleghi di Avs e M5S, su quelle navi rappresentiamo i valori della Repubblica Italiana che ripudia la guerra e lavora per la pace. Chiediamo al governo di fare la sua parte, può fare tanto se decidesse di muoversi".

