Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Bisogna esigere dal governo italiano che sia all'altezza della tradizione diplomatica dell'Italia, questo sforzo non lo stiamo vedendo in Ucraina e in Medio oriente". Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento al convegno 'Salviamo l’Onu' cui hanno preso parte, oltre alle associazioni pacifiste, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Ricciardi (M5s).

"Tutti abbiamo condannato l'attacco isrealiano alla missione Unifil però è il momento di fare qualcosa di più di una telefonata, di alzare la voce e difendere le prerogative della missione. Quello è un attacco senza precedenti al multilateralismo e anche all'Italia", ha aggiunto le segretaria del Pd.