

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Oggi è una giornata sicuramente importante. Siamo tutti felici di vedere gli ostaggi finalmente liberati da Hamas, di vedere la scarcerazione dei prigionieri palestinesi, e tutti felici che ci sia una tregua che ha fermato le bombe e i crimini che Netanyahu sta portando avanti da anni in Cisgiordania e anche a Gaza". Lo dice Elly Schlein a Sky Tg24.

"Chiaramente saranno altrettanto importanti i passi che possono portare ad una pace stabile e duratura, che non può che passare dalla soluzione politica dei due popoli e dei due Stati, quindi con un pieno riconoscimento dello Stato palestinese, un pieno coinvolgimento dei palestinesi in questo processo di pace, e la fine delle occupazioni illegali in Cisgiordania".

"Però intanto sicuramente è importantissimo che ai palestinesi possa arrivare immediatamente tutto l'aiuto umanitario necessario che è stato illegalmente bloccato in questi mesi, quindi cibo, acqua, medicine, una popolazione stremata e quindi la prima cosa da fare è sicuramente portare loro quei 600 camion al giorno di aiuti umanitari che facevano parte di questo accordo di tregua ma su cui ancora non abbiamo visto se effettivamente è così".

