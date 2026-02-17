Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Eludere la Costituzione è come violarla. Partecipare alla riunione del Board of Peace è una scelta politica". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.
**Mo: Schlein, 'eludere la Costituzione è come violarla'**
17 febbraio, 2026 • 15:23
Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Eludere la Costituzione è come violarla. Partecipare alla riunione del Board of Peace è una scelta politica". Lo dice Elly Schlein parlando in aula alla Camera per le comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.