

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - "Questa discussione già tardiva, ministro, e lei lo sa, perché avevamo chiesto insieme alle altre opposizioni e alla Presidente Meloni di venire in Parlamento prima di andare a New York a non annunciare il riconoscimento dello Stato di Palestina, come invece hanno fatto la Francia, il Regno Unito, il Canada, l'Australia, San Marino, tanti altri paesi". Così Elly Schlein alla Camera.

"Ma Meloni qui non è venuta, è venuto lei ministro e so che con il ministro Crosetto nei giorni scorsi vi siete mossi per chiedere garanzie al governo israeliano che non avrebbe usato la forza contro delle navi disarmate e pacifiche ma non si capisce perché, mentre voi facevate questo la Presidente del Consiglio ha tirato fuori la clava contro gli attivisti della Flotilla e ha usato per loro parole più dure di quante ne abbia mai usate per i crimini di Netanyahu".

"Ha detto che le sofferenze del popolo palestinese evidentemente non erano la priorità. Pensavo che parlasse a Netanyahu contro il blocco criminale di aiuti umanitari che stanno imponendo ai palestinesi e invece no, stava parlando a 400 attivisti disarmati che facevano rotta per Gaza. Ha detto che tutto quello che succede in Italia è contro di lei e non per dare sollievo a Gaza, ma davvero pensa che gli italiani abbiano portato a Music for Peace 500 tonnellate di aiuti umanitari per fare un dispetto a lei? Deve uscire dalla sua megalomania, gliel'ho già detto".

