

Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Smettetela di criminalizzare ogni piazza e ogni forma di dissenso. Non potete ignorare un sentimento che attraversa tutto il Paese che chiede che l'Italia non sia complice dei crimini di Netanayhu a Gaza e in Cisgiordania". Così Elly Schlein alla Direzione Pd.

