

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "E' importante che ci sia un cessate il fuoco a Gaza. Ma questi, come lei ha detto stamattina, sono primi passi, non è una pace. Tutti abbiamo riconosciuto gli sforzi diplomatici dei mediatori, dal presidente americano al Qatar, l'Egitto, la Turchia, e tutti gli attori devono rispettare l'accordo di tregua e impegnarsi nei prossimi passi, su cui l'Unione Europea e l'Italia devono portare un contributo decisivo. Ma attenzione, una pace giusta non significa dimenticare i crimini di questi anni del governo di Netanyahu che gli esperti hanno definito di genocidio e non si può davanti a questo né dimenticare né dare l'impunità". Lo dice Elly Schlein nell'intervento alla Camera rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

"Serve sbloccare subito tutti gli aiuti umanitari per Gaza. Serve il pieno coinvolgimento dei palestinesi in questo processo perché di pace si può parlare solo se è giusta verso chi è stato oppresso. Solo se assicura l'autodeterminazione del popolo palestinese e se punta ai due popoli e due stati, entrambi con il loro diritto di esistere e di vivere in pace e in sicurezza".

"Per questo torniamo a chiedervi di dare un segnale politico col pieno riconoscimento dello Stato di Palestina. Ora, come hanno fatto 150 paesi e come, guardi, prima l'ho ascoltata, non ci sono scuse perché tutti sappiamo che Hamas deve essere disarmata e che non può essere né gestire il futuro di Gaza, ma altrimenti lei sta accusando Francia e Regno Unito di aver legittimato Hamas e sappiamo che non è così. Lei prima ha detto che bisogna mantenere alta l'attenzione sulla Cisgiordania, ma non basta. Bisogna mettere fine alle occupazioni illegali, rafforzare l'autorità palestinese. Noi non ci sottrarremo alla discussione di quale contributo possa dare l'Italia. Ha detto che ne parleremo in Parlamento. Bene. Un contributo da dare sotto il cappello delle Nazioni Unite per la ricostruzione a Gaza e per la pace".

