

Roma, 2 ott. (Adnkronos) - Su "cosa avrebbe potuto dire la Presidente Meloni, voglio farvi un esempio concreto. Avrebbe potuto dire, anche ieri, che dobbiamo ricordare che questa è una missione umanitaria, che non avrebbe avuto luogo se il governo israeliano avesse consentito l'ingresso e la distribuzione di aiuti umanitari da parte delle Nazioni Unite. E dire che quei compatrioti che si trovano sulla Flotilla avranno piena protezione diplomatica perché non rappresentano un pericolo o una minaccia per Israele. E' quello che ha detto ieri Pedro Sanchez mentre a pochi metri di distanza Meloni insultava gli attivisti. Presidente Meloni, molli la clava e provi a fare la Presidente del Consiglio di questo Paese". Così la segretaria Pd Elly Schlein alla Camera.

