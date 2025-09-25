

Roma, 25 set. (Adnkronos) - "Ministro, ho ascoltato l'onorevole Chiesa e sembrate di due partiti diversi. Lei ha appena finito di dire che non vi interessa alimentare la contrapposizione politica, ma lo deve dire agli esponenti del suo partito e alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ieri ha detto 'mi sembra si stia esagerando'. Pensavo si riferisse a Netanyahu e invece no si riferiva alla Global Sumud Flotilla che sta facendo quello che avrebbero dovuto fare i governi europei e l'Unione Europea. Una grande missione umanitaria partita dal basso, pacifica e disarmata che si muove nel pieno solco del diritto internazionale umanitario che prova a rompere l'unica cosa illegale il blocco di aiuti di cibo e di medicine imposto ai palestinesi dal governo di Netanyahu". Così Elly Schlein alla Camera sulle comunicazioni del ministro Guido Crosetto.

