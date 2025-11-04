

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Isaac Rabin era cresciuto nei ranghi dell’esercito israeliano, era un generale e un uomo di guerra, ma seppe trasformarsi in uomo di pace. Quando vinse il premio Nobel con Arafat e Perez disse che la pace si fa con i nemici e non con gli amici. Il messaggio di Rabin, a 30 anni dal suo assassinio, è più che mai attuale: ci insegna il coraggio del compromesso, a costruire ponti e non muri, a custodire la speranza, che la pace c’è solo con la sicurezza, che per fare la pace serve una leadership che guarda lontano”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri del partito, durante un intervento di fine seduta in Aula a palazzo Madama.

“Oggi il sogno di Oslo è lontano ma la speranza è che ci sia ancora il coraggio trovare la pace, che la tregua regga e si arrivi alla soluzione dei due popoli in due stati”, conclude.

