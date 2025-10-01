

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) - "Quale sarebbe il torto, quale il peccato, che Francesca Albanese ha 'perdonato' al sindaco di Reggio Emilia che chiedeva anche il rilascio degli ostaggi, esseri umani ridotti a larve nei tunnel di Gaza? La pietà, l’umanità, la solidarietà? E soprattutto: da quale pulpito e con quale autorità 'assolve' un sindaco, con tanto di fascia tricolore? Anche la sinistra ha trovato il suo Vannacci, ma passeranno entrambi. Perché l’Italia è molto meglio di così". Lo scrive su X il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile esteri del partito.

