

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Il 7 ottobre è stata una carneficina orribile, una caccia all’ebreo, che non può essere giustificato in nessun modo: nessuna buona causa può essere combattuta con mezzi cattivi. Così come nulla può giustificare il massacro a Gaza, così il diritto dei palestinesi ad avere un proprio Stato non può in nessun modo giustificare il 7 ottobre: quella non è resistenza, quello è terrorismo”. Così il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, responsabile esteri del partito, durante la commemorazione del 7 ottobre.

“Dal 7 ottobre l’antisemitismo, in Italia e in Europa, è cresciuto grandemente. Esprimo solidarietà e affetto alle comunità ebraiche in Italia che, da allora, si sentono meno sicure. Difendere le comunità ebraiche significa di difendere la nostra democrazia e noi stessi. Speriamo ora che questo piano di pace per Gaza vada in porto e che tutti gli ostaggi siano liberati. Dobbiamo tutti utilizzare la memoria non per serbare rancore ma per costruire il futuro, perché vivano insieme un Israele sicuro e una Palestina libera”, conclude.

