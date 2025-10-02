

Roma, 2 ott.-(Adnkronos) - "Flottiglia fermata e immediati scontri con la Polizia in numerose città italiane, stazioni bloccate, treni fermi, strade chiuse, università occupate. Inoltre i sindacati annunciano scioperi di ogni tipo. È francamente sconcertante lo spettacolo di violenza che vediamo in tutta Italia con partiti di sinistra che alimentano questo clima d’odio invitando a bloccare tutto senza condannare gli attacchi a uomini e donne in divisa". Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega.

"La mobilitazione ormai quotidiana di propal, filo Hamas italiani, centri sociali e maranza non porterà alcun vantaggio alla popolazione di Gaza. Teppisti e agitatori ricattano il Paese e la missione della flottiglia viene sfruttata solo per propaganda politica quando è chiaro a chiunque che non c’era alcuna intenzione reale di aiutare i palestinesi. Insomma l’Italia deve subire questo indecente spettacolo di arroganza creato ad arte dalla sinistra. Vedremo altri scontri, altri poliziotti feriti, altre città devastate. Pd e compagni ne sono quasi felici…", conclude.

