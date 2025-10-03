

Roma, 3 ott.-(Adnkronos) - "Solidarietà ai poliziotti feriti oggi a Pisa mentre i manifestanti invadevano la pista dell’aeroporto, e a tutti gli agenti feriti nelle ultime ore durante gli scontri coi Pro-Pal a Bologna, Salerno e Firenze. E un pensiero a tutti i lavoratori e ai passeggeri danneggiati. Questi non sono scioperanti: sono delinquenti". Lo scrive su X Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega.

