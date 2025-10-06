

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Viene citata Liliana Segre... e la signora Albanese si alza e se ne va. Ma da dove nasce l'insopportabile arroganza di questo nuovo 'idolo' della sinistra? Monta in tutta Europa l'antisemitismo, con violenza e sangue, solo pochi giorni fa l'attacco alla sinagoga di Manchester, eppure c'è chi volta la testa dall'altra parte". Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

