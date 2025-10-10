

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Penso che chiunque su questa terra possa e debba dire grazie al Presidente Trump. È cominciato un percorso che fino alla settimana scorsa era impensabile. E non sono state le barche a vela a risolvere il problema, ma la diplomazia, il lavoro e la fatica. Spero che ora nessuno si metta di mezzo per far saltare l’accordo". Lo ha scritto su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini.

