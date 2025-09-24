

Roma, 24 set.-(Adnkronos) - "La presidente Meloni si arrampica sugli specchi per negare il riconoscimento dello Stato palestinese, dalle opposizioni urla e strepiti per sostenere Flotilla neanche fosse la soluzione della questione palestinese. La politica italiana è paralizzata da uno spettacolo ben misero, fatto di comparse e comparsate, senza che nessuno tocchi la sostanza della vicenda. Se non si riesce a fermare Netanyhau, deciso ad asfaltare le macerie di Gaza con chiunque sia rimasto dentro, tutto il resto è fumo". Così la deputata di Azione Daniela Ruffino.

"La carneficina dei civili palestinesi rimarrà una pagina infamante nella storia di Israele, ma non cancellerà la Shoah del 7 ottobre 2023, con 1200 israeliani massacrati come carne da macello. Si vede quello che succede e si dimentica quello che è successo. E in questa asimmetria temporale si consuma il misero spettacolo della politica italiana", conclude.

