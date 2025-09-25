

Roma, 25 set. (Adnkronos) - Confronto accesso nell'Aula della Camera tra il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, e il responsabile Esteri del Pd, Giuseppe Provenzano, durante il dibattito seguito all'informativa del ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"I radar del Pd -afferma il primo durante il suo intervento- riescono a riconoscere il drone israeliano sopra la barca a vela della Flotilla, non riconoscono che c'è un drone russo che arriva a Copenaghen. Questa differenza a me stupisce, perché qualche parola più forte io la vorrei sentire". "Ma che dici, ma che dici", replicano dai banchi del Pd, in particolare Provenzano. "Io dico quello che voglio e tu dovresti rispettarmi ed ascoltare", controbatte Rosato. "Credo -conclude- che anche da parte della sinistra ci vorrebbe più senso di responsabilità rispetto a questo tipo di dibattito".

Il confronto, con toni meno accesi ma ugualmente fermi, prosegue pochi minuti più tardi, quando Provenzano si reca al banco di Rosato per approfondire la questione.

