

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Il Board of peace non è stato costruito in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite, che dicevano molte altre cose, perché questo non è altro che un comitato d'affari che si preoccupa di predisporre i rendering delle nuove infrastrutture, delle spiagge, di come verrà impostata la nuova città. Non una ricostruzione pensata a chi abita lì, ma una Gaza a prescindere da chi la abita”. Lo dichiara il vicesegretario di Azione, Ettore Rosato, intervenendo in aula alla Camera sulle comunicazioni del Governo.

“La nostra partecipazione anche in forma di osservatori, è profondamente sbagliata - prosegue Rosato -, anche perché contribuisce a distruggere i multilateralismo delle Nazioni Unite che abbiamo contribuito a costruire. Invece di inserire nel Board la Bielorussia, sarebbe stato più utile l’Autorità nazionale palestinese, ma sembra evidente che in questo comitato ci stanno due tipi di Paesi: quelli che non possono dire di no agli Stati Uniti e quelli che tendenzialmente hanno interesse economico per i prossimi anni in quell'area”.

“Se dobbiamo riconoscere anche a Trump di aver costruito le condizioni per far cessare i bombardamenti, ma non le morti che purtroppo continuano ad esserci, dobbiamo ammettere che il percorso di pace si è arenato anche perché nell'agenda non c'è quello che sta accadendo in Cisgiordania, che dovrebbe essere molto più importante di qualsiasi altra questione”, ha concluso.

